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Джек Уилшир будет тренировать клуб из Чемпионшипа
32-летний специалист идет на повышение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Согласно информации от Дэвида Орнштейна, Джек Уилшир покинет "Арсенал" и начнет работать тренером основной команды "Норвича" из Чемпионшипа.
Сообщается, что 32-летний английский специалист на этой неделе покинет пост тренера молодежной команды "Арсенала" в возрасте до 18 лет. Уилшир будет работать с основной командой "Норвича" под руководством Йоханнеса Хофф Торупа.
Ранее стало известно, что спортивный директор "Норвича" Бен Кнаппер, который также работал в "Арсенале", помог начать процесс переговоров между клубом и Джеком Уилширом.
Бывший полузащитник сборной Англии является воспитанником академии "Арсенала". Уилшир провел 197 матчей за основную команду "канониров", прежде чем перейти в "Вест Хэм" и "Борнмут". Начиная с лета 2022 года, после завершения своей игровой карьеры, Джек Уилшир работал тренером молодежной команды "Арсенала".
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