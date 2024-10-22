Джек Уилшир будет тренировать клуб из Чемпионшипа

Согласно информации от Дэвида Орнштейна, Джек Уилшир покинет "Арсенал" и начнет работать тренером основной команды "Норвича" из Чемпионшипа.

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Сообщается, что 32-летний английский специалист на этой неделе покинет пост тренера молодежной команды "Арсенала" в возрасте до 18 лет. Уилшир будет работать с основной командой "Норвича" под руководством Йоханнеса Хофф Торупа.

Ранее стало известно, что спортивный директор "Норвича" Бен Кнаппер, который также работал в "Арсенале", помог начать процесс переговоров между клубом и Джеком Уилширом.

Бывший полузащитник сборной Англии является воспитанником академии "Арсенала". Уилшир провел 197 матчей за основную команду "канониров", прежде чем перейти в "Вест Хэм" и "Борнмут". Начиная с лета 2022 года, после завершения своей игровой карьеры, Джек Уилшир работал тренером молодежной команды "Арсенала".