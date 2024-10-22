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Челси заинтересован в подписании сенсационного игрока Ла Лиги

Англия

Лондонский клуб следит за игроком Хетафе

Челси заинтересован в подписании сенсационного игрока Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" заинтересован в подписании атакующего полузащитника "Хетафе", который стал одной из сенсаций Ла Лиги. Гранды европейского футбола не выпускают его из поля зрения.

21-летний нигерийский атакующий хавбек "Хетафе" Кристантус Уче стал ключевым игроком для Хосе Бордаласа в этом сезоне. Этим летом "Хетафе" потратил примерно 500 тысяч евро за его переход из "Сеуты", играющей в четвертом по силе дивизионе Испании.

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"Челси" внимательно следит за футболистом. Известно, что лондонский клуб уже контактировал с представителями "Хетафе" относительно возможного перехода игрока. Контракт Уче с "Хетафе" рассчитан до 2028 года.

В этом сезоне 21-летний Уче провел 10 матчей в чемпионате Испании за "Хетафе", отметившись одним забитым голом.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Андрей Журба
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