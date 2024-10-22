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Челси заинтересован в подписании сенсационного игрока Ла Лиги
Лондонский клуб следит за игроком Хетафе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" заинтересован в подписании атакующего полузащитника "Хетафе", который стал одной из сенсаций Ла Лиги. Гранды европейского футбола не выпускают его из поля зрения.
21-летний нигерийский атакующий хавбек "Хетафе" Кристантус Уче стал ключевым игроком для Хосе Бордаласа в этом сезоне. Этим летом "Хетафе" потратил примерно 500 тысяч евро за его переход из "Сеуты", играющей в четвертом по силе дивизионе Испании.
"Челси" внимательно следит за футболистом. Известно, что лондонский клуб уже контактировал с представителями "Хетафе" относительно возможного перехода игрока. Контракт Уче с "Хетафе" рассчитан до 2028 года.
В этом сезоне 21-летний Уче провел 10 матчей в чемпионате Испании за "Хетафе", отметившись одним забитым голом.
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