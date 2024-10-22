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Челси присоединился к гонке за потенциальный трансфер вингера стоимостью 100 миллионов евро

Англия

В клубе охотятся за очередным талантом

Челси присоединился к гонке за потенциальный трансфер вингера стоимостью 100 миллионов евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" является одним из клубов, которые будут вести борьбу за потенциальный трансфер 20-летнего английского вингера Джейми Гиттенса из дортмундской "Боруссии". Лондонцы хотят усилиться еще одним талантом.

"Челси" вместе с другим лондонским клубом — "Тоттенхэмом" присматриваются к Джейми Гиттенсу, который может стоить около 100 миллионов евро после великолепного прорыва в начале этого сезона. Клубы АПЛ могут устроить серьезную гонку за подписание 20-летнего игрока молодежной сборной Англии.

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В этом сезоне Джейми Гиттенс сыграл в 10 матчах за «Боруссию Дортмунд» во всех турнирах, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.

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Источник:
Caught Offside
Опубликовал: Андрей Журба
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