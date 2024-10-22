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Челси сообщил своему игроку, что он не будет играть за клуб, пока не подпишет новый контракт

Англия

Об этом пишет издание The Athletic

Челси сообщил своему игроку, что он не будет играть за клуб, пока не подпишет новый контракт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" сообщил своему 18-летнему игроку, что он не будет играть за клуб, пока не подпишет новый контракт.

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18-летний защитник Джош Ачемпонг, талант которого высоко оценивают не только в Англии, был проинформирован, что он не будет играть ни за основную, ни за молодежную команды "Челси", пока не подпишет новый контракт с клубом.

Отметим, что действующее соглашение Джоша Ачемпонга с "синими" рассчитано до 2026 года. Клуб уже начал переговоры с игроком о новом контракте, чтобы обеспечить его долгосрочное будущее, однако пока стороны ни о чем не договорились. Поэтому "Челси" выставил определенный ультиматум для своего игрока.

Ранее сообщалось о том, что "Реал Мадрид" следит за молодым талантом "Челси" в ожидании зимнего трансферного окна.

Добавим, что в этом сезоне Ачемпонг успел сыграть лишь в одном матче за основную команду "Челси", выйдя на замену в матче 1/16 финала Кубка лиги против "Барроу" (5:0).

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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