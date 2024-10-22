Челси сообщил своему игроку, что он не будет играть за клуб, пока не подпишет новый контракт

"Челси" сообщил своему 18-летнему игроку, что он не будет играть за клуб, пока не подпишет новый контракт.

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18-летний защитник Джош Ачемпонг, талант которого высоко оценивают не только в Англии, был проинформирован, что он не будет играть ни за основную, ни за молодежную команды "Челси", пока не подпишет новый контракт с клубом.

Отметим, что действующее соглашение Джоша Ачемпонга с "синими" рассчитано до 2026 года. Клуб уже начал переговоры с игроком о новом контракте, чтобы обеспечить его долгосрочное будущее, однако пока стороны ни о чем не договорились. Поэтому "Челси" выставил определенный ультиматум для своего игрока.

Ранее сообщалось о том, что "Реал Мадрид" следит за молодым талантом "Челси" в ожидании зимнего трансферного окна.

Добавим, что в этом сезоне Ачемпонг успел сыграть лишь в одном матче за основную команду "Челси", выйдя на замену в матче 1/16 финала Кубка лиги против "Барроу" (5:0).