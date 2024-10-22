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Арсенал принял решение по Салибе из-за удаления
Английский клуб оставил решение в силе
Фото: Daily Post Nigeria
Лондонский "Арсенал" принял решение по защитнику клуба Вильяме Салибе. По информации Sky Sports, клуб не обжалует красную карточку, врученную футболисту в матче против "Борнмута".
Футболист дисквалифицирован на один матч. Таким образом, защитник пропустит встречу с "Ливерпулем" и будет доступным к матчу против "Ньюкасла".
Вильям Салиба в матче против "Борнмута" сбил нападающего хозяев Эванилсона. Сначала судья показал ему жёлтую карточку. После просмотра VAR, арбитр отменил первоначальное решение и дал защитнику красную карточку. "Арсенал" проиграл "Борнмуту".
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Матч с "Ливерпулем" состоится в Лондоне 27 октября и начнётся в 18:30 по киевскому времени.
В этом сезоне Салиба сыграл в 10 играх за "Арсенал" во всех турнирах. Голов и передач защитник не делал. Это его первая красная карточка в карьере.
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