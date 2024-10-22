  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мохаммед Кудус может получить длительную дисквалификацию за свою выходку в матче против Тоттенхэма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мохаммед Кудус может получить длительную дисквалификацию за свою выходку в матче против Тоттенхэма

Англия

ФА может еще серьезнее наказать игрока

Мохаммед Кудус может получить длительную дисквалификацию за свою выходку в матче против Тоттенхэма

Getty Images/Global Images Ukraine/

Новина українською

Как известно, Мохаммед Кудус получил красную карточку в матче "Вест Хэма" против "Тоттенхэма" (4:1), спровоцировав стычку между игроками обеих команд. После вмешательства VAR игрока удалили с поля. Премьер-лига дисквалифицировала игрока на 3 поединка, но ФА может увеличить срок дисквалификации игрока.

Читайте такжеАПЛ. Тоттенхэм – Вест Хэм 4:1. Абсолютно бесшпорная победа

Вингер "Вест Хэма" Мохаммед Кудус может получить более длинную дисквалификацию от ФА вследствие неподобающего и агрессивного поведения на поле в матче против "Тоттенхэма" в минувшую субботу, 19 октября. Игроки "шпор" также получили обвинения в том, что они провоцировали игрока из команды-соперников.

Все стороны конфликта должны предоставить ответ ФА по этим обвинениям до четверга, 24 октября, после чего будет принято окончательное решение относительно дисквалификации Мохаммеда Кудуса.

По теме
yellow-arrow
Палкин заявил, что Судаковым интересуется Манчестер Сити
yellow-arrow
И это не Челси. Вацко заявил, что два английских клуба "ведут" Судакова
yellow-arrow
Европейские топ-клубы будут соревноваться за звездного нападающего МЮ
Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Мохаммед Кудус
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости