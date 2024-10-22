Мохаммед Кудус может получить длительную дисквалификацию за свою выходку в матче против Тоттенхэма

Как известно, Мохаммед Кудус получил красную карточку в матче "Вест Хэма" против "Тоттенхэма" (4:1), спровоцировав стычку между игроками обеих команд. После вмешательства VAR игрока удалили с поля. Премьер-лига дисквалифицировала игрока на 3 поединка, но ФА может увеличить срок дисквалификации игрока.

Вингер "Вест Хэма" Мохаммед Кудус может получить более длинную дисквалификацию от ФА вследствие неподобающего и агрессивного поведения на поле в матче против "Тоттенхэма" в минувшую субботу, 19 октября. Игроки "шпор" также получили обвинения в том, что они провоцировали игрока из команды-соперников.

Все стороны конфликта должны предоставить ответ ФА по этим обвинениям до четверга, 24 октября, после чего будет принято окончательное решение относительно дисквалификации Мохаммеда Кудуса.