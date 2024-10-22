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Экс-вратарь Ливерпуля разрушил мечту мальчика на Энфилде. Видео

Англия

Юному болельщику это надолго запомнится

Экс-вратарь Ливерпуля разрушил мечту мальчика на Энфилде. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-вратарь английского "Ливерпуля" разрушил мечту мальчика на "Энфилде".

В воскресенье, в перерыве матча "Ливерпуль – Челси", в рамках программы Standard Chartered по привлечению общественности "Futuremakers", приехал вратарь Дэвид Джеймс. Мальчики, которые были на поле пытались забить в ворота.

У одного из мальчиков была мечта забить гол на глазах у трибуны "Копа". Но 2 удара, которые нанёс юный фанат "Ливерпуля" отбил вратарь.

Это не понравилось болельщикам, и они стали освистывать игрока. Сам Джеймс, по словам источника, не испытывал угрызений совести.

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Также Daily Mail написали, что вратарь при этом пропустил гол от взрослого мужчины.

На других кадрах видно, как 54-летний вратарь пропускает слабый удар от взрослого болельщика-мужчины, который большинство вратарей воскресной лиги не пропустили бы, - сообщил DailyMail.

Момент с ударом мальчика попал на видео

Дэвид Джеймс играл за "Ливерпуль" с сезона 1992/93. Клуб купил его из "Уотфорда" за 1,4 млн евро.

В сезоне 1999/00 Джеймс перешёл в "Астон Виллу" за 2.4 млн евро.

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Источник:
DailyMail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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