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Экс-вратарь Ливерпуля разрушил мечту мальчика на Энфилде. Видео
Юному болельщику это надолго запомнится
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-вратарь английского "Ливерпуля" разрушил мечту мальчика на "Энфилде".
В воскресенье, в перерыве матча "Ливерпуль – Челси", в рамках программы Standard Chartered по привлечению общественности "Futuremakers", приехал вратарь Дэвид Джеймс. Мальчики, которые были на поле пытались забить в ворота.
У одного из мальчиков была мечта забить гол на глазах у трибуны "Копа". Но 2 удара, которые нанёс юный фанат "Ливерпуля" отбил вратарь.
Это не понравилось болельщикам, и они стали освистывать игрока. Сам Джеймс, по словам источника, не испытывал угрызений совести.
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Также Daily Mail написали, что вратарь при этом пропустил гол от взрослого мужчины.
На других кадрах видно, как 54-летний вратарь пропускает слабый удар от взрослого болельщика-мужчины, который большинство вратарей воскресной лиги не пропустили бы, - сообщил DailyMail.
Момент с ударом мальчика попал на видео
Top #respect moments from David James, the kid should’ve tried harder pic.twitter.com/p86heksUdN— morgan (@mxrganhulme7) October 20, 2024
Дэвид Джеймс играл за "Ливерпуль" с сезона 1992/93. Клуб купил его из "Уотфорда" за 1,4 млн евро.
В сезоне 1999/00 Джеймс перешёл в "Астон Виллу" за 2.4 млн евро.
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