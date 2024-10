Экс-вратарь Ливерпуля разрушил мечту мальчика на Энфилде. Видео

Экс-вратарь английского "Ливерпуля" разрушил мечту мальчика на "Энфилде".

В воскресенье, в перерыве матча "Ливерпуль – Челси", в рамках программы Standard Chartered по привлечению общественности "Futuremakers", приехал вратарь Дэвид Джеймс. Мальчики, которые были на поле пытались забить в ворота.

У одного из мальчиков была мечта забить гол на глазах у трибуны "Копа". Но 2 удара, которые нанёс юный фанат "Ливерпуля" отбил вратарь.

Это не понравилось болельщикам, и они стали освистывать игрока. Сам Джеймс, по словам источника, не испытывал угрызений совести.

Также Daily Mail написали, что вратарь при этом пропустил гол от взрослого мужчины.

Момент с ударом мальчика попал на видео

Top #respect moments from David James, the kid should’ve tried harder pic.twitter.com/p86heksUdN