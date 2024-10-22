Европейские топ-клубы будут соревноваться за звездного нападающего МЮ

"Марсель" и "Бавария Мюнхен" присоединились к борьбе с "Пари Сен-Жермен" за звездного нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда. Будущее игрока остается неопределенным.

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26-летний нападающий "МЮ" Маркус Рашфорд является одним из лиц клуба. В последнее частом количество слухов вокруг игрока сборной Англии начинает увеличиваться. "ПСЖ" неоднократно пытались подписать Маркуса Рашфорда, в частности этим летом, ища замену Килиану Мбаппе.

"Марсель", который тренирует Роберто де Дзерби, достиг значительного успеха с Мейсоном Гринвудом, с тех пор как он покинул "Манчестер Юнайтед". Этот пример может заставить французский клуб попытаться подписать еще одного игрока "красных дьяволов", но вряд ли "Марсель" готов к такому переходу чисто с финансовой точки зрения. "Бавария Мюнхен" также не будет оставаться в стороне, если будет известно, что "МЮ" готов продать своего воспитанника.

Напомним, что Рашфорд продлил контракт с "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года. Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года.

В этом сезоне 26-летний Маркус Рашфорд забил 4 гола и отдал три голевые передачи в 11 матчах во всех турнирах за "МЮ".