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Скауты Манчестер Юнайтед наблюдают за двумя самыми дорогими игроками Наполи
МЮ готов бороться за подписание Кварацхелии и Буонджорно
Getty Images/Global Images Ukraine
Скауты "Манчестер Юнайтед" внимательно следят за звездами "Наполи" Хвичей Кварацхелией и Алессандро Буонджорно. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.
Представитель "красных дьяволов" посетил матч Серии А между "Наполи" и "Эмполи", в котором грузинский левый вингер реализовал пенальти, а итальянский защитник был признан лучшим игроком поединка.
Несмотря на высокую стоимость игроков, "Манчестер Юнайтед" готов вступить в борьбу за их приобретение.
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Источник:Tuttomercatoweb
Опубликовал: Екатерина Власова
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