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Скауты Манчестер Юнайтед наблюдают за двумя самыми дорогими игроками Наполи

Англия

МЮ готов бороться за подписание Кварацхелии и Буонджорно

Скауты Манчестер Юнайтед наблюдают за двумя самыми дорогими игроками Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Скауты "Манчестер Юнайтед" внимательно следят за звездами "Наполи" Хвичей Кварацхелией и Алессандро Буонджорно. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.

Представитель "красных дьяволов" посетил матч Серии А между "Наполи" и "Эмполи", в котором грузинский левый вингер реализовал пенальти, а итальянский защитник был признан лучшим игроком поединка.

Несмотря на высокую стоимость игроков, "Манчестер Юнайтед" готов вступить в борьбу за их приобретение.

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Наполи Манчестер Юнайтед Хвича Кварацхелия Алессандро Буонджорно
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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Екатерина Власова
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