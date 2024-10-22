Скауты Манчестер Юнайтед наблюдают за двумя самыми дорогими игроками Наполи

Скауты "Манчестер Юнайтед" внимательно следят за звездами "Наполи" Хвичей Кварацхелией и Алессандро Буонджорно. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.

Представитель "красных дьяволов" посетил матч Серии А между "Наполи" и "Эмполи", в котором грузинский левый вингер реализовал пенальти, а итальянский защитник был признан лучшим игроком поединка.

Несмотря на высокую стоимость игроков, "Манчестер Юнайтед" готов вступить в борьбу за их приобретение.