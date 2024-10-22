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Официально: Ключевой игрок подписал новый долгосрочный контракт с Ньюкаслом
Клуб официально сообщил об этом на своем сайте
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл Юнайтед" официально сообщил на своем сайте о том, что Энтони Гордон подписал новый долгосрочный контракт с клубом.
"Я считаю, что клуб находится в отличном положении. Я чувствую себя счастливым, поскольку клуб продолжает свое развитие вместе с новыми владельцами. Мне нравится здесь, я хочу выигрывать трофеи с командой", — отметил Гордон.
Детали нового долгосрочного соглашения Энтони Гордона с «Ньюкаслом» пока что не разглашаются.
23-летний Энтони Гордон присоединился к "Ньюкаслу" в январе 2023 года и стал ключевым игроком команды Эдди Хау, забив 15 голов и отдав 11 результативных передач в 74 матчах за клуб во всех турнирах.
✍️ We are delighted to announce that Anthony Gordon has signed a new long-term contract at St. James' Park!— Newcastle United FC (@NUFC) October 22, 2024
Congratulations, @anthonygordon! ???? pic.twitter.com/qSH8DcVwF8
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