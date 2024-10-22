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Официально: Ключевой игрок подписал новый долгосрочный контракт с Ньюкаслом

Англия
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Клуб официально сообщил об этом на своем сайте

Официально: Ключевой игрок подписал новый долгосрочный контракт с Ньюкаслом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл Юнайтед" официально сообщил на своем сайте о том, что Энтони Гордон подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

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"Я считаю, что клуб находится в отличном положении. Я чувствую себя счастливым, поскольку клуб продолжает свое развитие вместе с новыми владельцами. Мне нравится здесь, я хочу выигрывать трофеи с командой", — отметил Гордон.

Детали нового долгосрочного соглашения Энтони Гордона с «Ньюкаслом» пока что не разглашаются.

23-летний Энтони Гордон присоединился к "Ньюкаслу" в январе 2023 года и стал ключевым игроком команды Эдди Хау, забив 15 голов и отдав 11 результативных передач в 74 матчах за клуб во всех турнирах.

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Ньюкасл Энтони Гордон
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Источник:
Сайт Ньюкасла
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.10.2024 в 19:26
Офіційно: Ключовий гравець підписав новий довгостроковий контракт з Ньюкалом (с)
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.10.2024 в 19:26
Офіційно: Ключовий гравець підписав новий довгостроковий контракт з Ньюкалом (с)
sticker
Ответить
0
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