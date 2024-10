Официально: Ключевой игрок подписал новый долгосрочный контракт с Ньюкаслом

"Ньюкасл Юнайтед" официально сообщил на своем сайте о том, что Энтони Гордон подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

Детали нового долгосрочного соглашения Энтони Гордона с «Ньюкаслом» пока что не разглашаются.

23-летний Энтони Гордон присоединился к "Ньюкаслу" в январе 2023 года и стал ключевым игроком команды Эдди Хау, забив 15 голов и отдав 11 результативных передач в 74 матчах за клуб во всех турнирах.

✍️ We are delighted to announce that Anthony Gordon has signed a new long-term contract at St. James' Park!



