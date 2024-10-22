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Манчестер Юнайтед ведет переговоры с бывшим тренером Барселоны
Руководство МЮ вылетело на встречу в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" все еще размышляет над тем, стоит ли уволить Эрика тен Хага, поскольку клуб начал переговоры с легендарным игроком и бывшим тренером "Барселоны" Хави.
44-летний Хави стал потенциальным кандидатом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", если клуб решит уволить действующего наставника "красных дьяволов" Эрика тен Хага.
Сообщается, что в течение последних нескольких месяцев руководство "МЮ" уже дважды связывалось с экс-наставником испанского гранда.
Напомним, что после неудачного начала сезона "Манчестер Юнайтед" занимает 12-е место в АПЛ с 11 очками после восьми сыгранных туров.
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