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Манчестер Юнайтед ведет переговоры с бывшим тренером Барселоны

Англия

Руководство МЮ вылетело на встречу в Барселону

Манчестер Юнайтед ведет переговоры с бывшим тренером Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" все еще размышляет над тем, стоит ли уволить Эрика тен Хага, поскольку клуб начал переговоры с легендарным игроком и бывшим тренером "Барселоны" Хави.

44-летний Хави стал потенциальным кандидатом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", если клуб решит уволить действующего наставника "красных дьяволов" Эрика тен Хага.

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Сообщается, что в течение последних нескольких месяцев руководство "МЮ" уже дважды связывалось с экс-наставником испанского гранда.

Напомним, что после неудачного начала сезона "Манчестер Юнайтед" занимает 12-е место в АПЛ с 11 очками после восьми сыгранных туров.

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Хави Эрнандес Барселона Хави Манчестер Юнайтед
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
22.10.2024 в 19:36
Неееттттт плять, вы там с ума сошли, какая ещё хавинета, гоните эту бездарь, безумие даже думать о таком
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
22.10.2024 в 19:36
Неееттттт плять, вы там с ума сошли, какая ещё хавинета, гоните эту бездарь, безумие даже думать о таком
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Вarcelinius
22.10.2024 в 20:01
Вот тут с тобой ода согласен, хоть ты козлина ещё та. Я б ещё похлеще написал. Действительно будет жалко МЮ, если к ним придёт этот физручишка и просто нехороший человек.
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