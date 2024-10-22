Владелец Ноттингем Форест дисквалифицирован на пять матчей за неспортивное поведение

Владелец "Ноттингем Форест" Эвангелос Маринакис наказан за неспортивное поведение.

Независимая регуляторная комиссия дисквалифицировала Маринакиса на пять матчей за то, что он плюнул на пол в туннеле, когда мимо него проходили официальные лица матча.

Этот инцидент произошел после проигрыша команды Премьер-лиги в матче против "Фулхэма", который состоялся 28 сентября. Комиссия признала поведение Маринакиса недопустимым и отметила, что оно может подорвать авторитет официальных лиц матча.