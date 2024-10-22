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Владелец Ноттингем Форест дисквалифицирован на пять матчей за неспортивное поведение

Англия
Обновлено

В чем дело?

Владелец Ноттингем Форест дисквалифицирован на пять матчей за неспортивное поведение

Фото: twitter.com/NFFC/Автор - невідомий

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Владелец "Ноттингем Форест" Эвангелос Маринакис наказан за неспортивное поведение.

Независимая регуляторная комиссия дисквалифицировала Маринакиса на пять матчей за то, что он плюнул на пол в туннеле, когда мимо него проходили официальные лица матча.

Этот инцидент произошел после проигрыша команды Премьер-лиги в матче против "Фулхэма", который состоялся 28 сентября. Комиссия признала поведение Маринакиса недопустимым и отметила, что оно может подорвать авторитет официальных лиц матча.

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Ноттингем Форест
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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