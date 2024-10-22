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Владелец Ноттингем Форест дисквалифицирован на пять матчей за неспортивное поведение
В чем дело?
Фото: twitter.com/NFFC/Автор - невідомий
Владелец "Ноттингем Форест" Эвангелос Маринакис наказан за неспортивное поведение.
Независимая регуляторная комиссия дисквалифицировала Маринакиса на пять матчей за то, что он плюнул на пол в туннеле, когда мимо него проходили официальные лица матча.
Этот инцидент произошел после проигрыша команды Премьер-лиги в матче против "Фулхэма", который состоялся 28 сентября. Комиссия признала поведение Маринакиса недопустимым и отметила, что оно может подорвать авторитет официальных лиц матча.
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