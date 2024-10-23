Экс-игрок МЮ: Нам нужно перестать говорить о прошлом. Это уже не тот Манчестер Юнайтед, каким он был раньше

"Манкунианцы" в последний раз выигрывали АПЛ в 2013 году под руководством легендарного сэра Алекса Фергюсона, зато сейчас они с Эриком тен Хагом занимают 12-е место в турнирной таблице. Патрис Эвра ушел через год после Фергюсона, и бывший игрок "МЮ" отмечает, что пришло время для тех, кто отвечает за результаты на "Олд Траффорд", при этом полностью "перестроить" команду.

"Когда мы ушли, мы ушли слишком рано, и это тяжело для игроков, потому что у них нет никакого примера. Я не нахожусь внутри, я не знаю, в чем проблема. Тен Хаг пытается делать все возможное, но этого недостаточно. Но дело не только в этом сезоне, с тех пор, как мы выиграли последнюю лигу в 2013 году, в клубе царит хаос. Я позитивный человек, но это тяжело. Наши соперники становятся лучше нас, играют в лучший стиль футбола. Будущее не радужное. Это тяжелый момент. "Ливерпуль" ждал 30 лет, чтобы снова выиграть Премьер-лигу, сейчас прошло 11 лет [со времени последнего титула "МЮ"]. Я не хочу ждать так долго. Несмотря ни на что, я навсегда останусь фанатом "Юнайтед", но смотреть на их игру довольно тяжело. Я человек прямолинейный. Даже если вы поставите шеф-повара менеджером, я поддержу любого менеджера. Три года [Тен Хаг] работает в клубе, и да, он выиграл два трофея. Когда ты менеджер "Юнайтед", люди ожидают от тебя, что ты будешь выигрывать лигу каждый год. Нам нужно перестать говорить о прошлом. Это уже не тот "Манчестер Юнайтед", каким он был раньше. Мы должны отстроить его", - заявил Эвра в интервью BBC.

Добавим, что ближайший поединок "МЮ" проведет в Лиге Европы 24 октября на выезде против "Фенербахче".