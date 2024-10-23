Уже известны планы на будущее звездного полузащитника Манчестер Сити

Уже известны планы на будущее звездного 33-летнего полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне. Его контракт с клубом заканчивается в конце текущего сезона.

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Как известно, звезда АПЛ и один из лидеров "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне предпочитает трансфер в один из клубов МЛС, если этим летом он покинет команду Пепа Гвардиолы. Капитана сборной Бельгии привлекает культура США в качестве постоянного места жительства для его семьи, в отличие от широко разрекламированного перехода в Саудовскую Аравию.

Считается, что самым вероятным кандидатом на подписание Де Брюйне является "Сан-Диего". Команда начнет выступать в МЛС в 2025 году. Американский клуб может попытаться предложить похожие финансовые условия для 33-летнего атакующего хавбека, как у "Манчестер Сити".

Напомним, что Кевин Де Брюйне присоединился к "Манчестер Сити" в 2015 году. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом АПЛ и выигрывал с "горожанами" требл в 2023 году.

В этом сезоне 33-летний Де Брюйне провел 4 матча в АПЛ, забив один гол и отдав одну результативную передачу.