Владельцы лондонского клуба - в поисках нового главного тренера команды

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер находится на грани увольнения. Ожидается, что судьба австрийского специалиста будет определена до начала следующего международного перерыва.

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Владелец "Кристал Пэлас" Стив Пэриш присутствовал на "Сити Граунд" во время выездного матча его клуба против "Ноттингем Форест" (1:0). Скорее всего, Гласнер получит время, чтобы изменить ситуацию, однако она должна очень быстро улучшиться. Бывший тренер "Брайтона" и "Челси" Грэм Поттер является одним из основных кандидатов на роль главного тренера "орлов" в случае увольнения действующего наставника. Дэвид Мойес и Гарет Саутгейт могут стать дополнительными вариантами для клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне "Кристал Пэлас" уже вел переговоры с Поттером относительно его возможного назначения на должность главного тренера, когда клуб искал замену Рою Ходжсону.

"Кристал Пэлас" под руководством Оливера Гласнера не смог выиграть ни одного из первых восьми матчей команды в АПЛ. Лондонский клуб занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с тремя очками.