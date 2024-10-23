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"Я работаю ради команды". Полузащитник Ливерпуля отметил свою роль под руководством нового тренера
Игрок уверен, что может играть лучше
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи рассказал, доволен ли он своей текущей формой и позицией на поле в команде Арне Слота.
"Я всегда могу играть лучше. Как говорит тренер, я могу забивать больше голов, я могу отдавать больше результативных передач, но я должен выполнять "грязную работу", я работаю ради команды. Для меня это является самым важным. Сейчас мы — лидеры АПЛ".
"Я играю почти на той же позиции. Я могу играть чуть выше, как и в прошлом сезоне, но у меня сейчас немного другие задачи во время игры. Я доволен этим, но в целом все осталось для меня неизменным".
Напомним, что в эту среду, 23 октября в 22:00, "Ливерпуль" встретится с бывшим клубом Собослаи — "РБ Лейпциг" в третьем туре Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ.
В этом сезоне Доминик Собослаи забил один гол и отдал три голевые передачи в 10 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.
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