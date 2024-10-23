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"Я работаю ради команды". Полузащитник Ливерпуля отметил свою роль под руководством нового тренера

Англия

Игрок уверен, что может играть лучше

"Я работаю ради команды". Полузащитник Ливерпуля отметил свою роль под руководством нового тренера

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи рассказал, доволен ли он своей текущей формой и позицией на поле в команде Арне Слота.

"Я всегда могу играть лучше. Как говорит тренер, я могу забивать больше голов, я могу отдавать больше результативных передач, но я должен выполнять "грязную работу", я работаю ради команды. Для меня это является самым важным. Сейчас мы — лидеры АПЛ".

"Я играю почти на той же позиции. Я могу играть чуть выше, как и в прошлом сезоне, но у меня сейчас немного другие задачи во время игры. Я доволен этим, но в целом все осталось для меня неизменным".

Напомним, что в эту среду, 23 октября в 22:00, "Ливерпуль" встретится с бывшим клубом Собослаи — "РБ Лейпциг" в третьем туре Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ.

В этом сезоне Доминик Собослаи забил один гол и отдал три голевые передачи в 10 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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