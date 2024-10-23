Джек Уилшир официально покинул Арсенал и стал тренером клуба из Чемпионшипа

Джек Уилшир, который работал с молодежной командой "Арсенала", официально покинул клуб и стал новым тренером основной команды "Норвича", ныне выступающего в английском Чемпионшипе.

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Бывший 32-летний полузащитник "Арсенала" и сборной Англии стал частью тренерского штаба Йоханнеса Хофф Торупа. Ранее Уилшир работал с молодежной командой "Арсенала" возрастом до 18 лет.

"Я очень рад присоединиться к "Норвич Сити". Это фантастическая возможность для меня — начать работу в таком впечатляющем клубе, которая появилась в нужное время, чтобы продолжить развитие моей тренерской карьеры".

"Я хотел бы поблагодарить всех в "Арсенале" за их поддержку и понимание моего решения, а также пожелать всего наилучшего в будущем. Этот клуб всегда будет близким моему сердцу, и для меня это "до встречи снова", а не "прощай", — сказал Джек Уилшир в сообщении к своему бывшему клубу.

Джек Уилшир работал тренером молодежной команды "Арсенала" с лета 2022 года, после завершения своей игровой карьеры. Бывший полузащитник и воспитанник "канониров" провел 197 матчей за основную команду.