Джек Уилшир официально покинул Арсенал и стал тренером клуба из Чемпионшипа

Джек Уилшир, который работал с молодежной командой "Арсенала", официально покинул клуб и стал новым тренером основной команды "Норвича", ныне выступающего в английском Чемпионшипе.

Бывший 32-летний полузащитник "Арсенала" и сборной Англии стал частью тренерского штаба Йоханнеса Хофф Торупа. Ранее Уилшир работал с молодежной командой "Арсенала" возрастом до 18 лет.

Джек Уилшир работал тренером молодежной команды "Арсенала" с лета 2022 года, после завершения своей игровой карьеры. Бывший полузащитник и воспитанник "канониров" провел 197 матчей за основную команду.

We're pleased to announce that Jack Wilshere has joined the club from Arsenal as our new first-team coach ????



Welcome, Jack ????