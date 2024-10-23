Астон Вилла не отпустит своего нападающего меньше чем за 75 миллионов фунтов стерлингов

"Астон Вилла" не готова отпустить своего талантливого нападающего за сумму меньше, чем 75 миллионов фунтов стерлингов. Игрок недавно подписал новый долгосрочный контракт с клубом до 2030 года.

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Известно, что 20-летний колумбийский нападающий Джон Дуран привлекает к себе все большее внимание благодаря невероятному началу сезона. "Арсенал" обратился к "Астон Вилле" относительно возможного трансфера игрока в зимнее трансферное окно.

Также сообщается, что кроме "канониров" в потенциальном трансфере 20-летнего нападающего также заинтересованы несколько топ-клубов Европы, среди них называют "Барселону" и "Челси". "Астон Вилла" настаивает на том, что Дуран не уйдет из клуба за сумму меньше, чем 90 миллионов евро, то есть 75 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне 20-летний Джон Дуран забил 7 голов в 12 матчах за "Астон Виллу" во всех турнирах. Пять из этих голов Дуран забил, выходя на замену.