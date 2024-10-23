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Астон Вилла не отпустит своего нападающего меньше чем за 75 миллионов фунтов стерлингов

Англия

Топ-клубы Европы активно следят за игроком

Астон Вилла не отпустит своего нападающего меньше чем за 75 миллионов фунтов стерлингов

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" не готова отпустить своего талантливого нападающего за сумму меньше, чем 75 миллионов фунтов стерлингов. Игрок недавно подписал новый долгосрочный контракт с клубом до 2030 года.

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Известно, что 20-летний колумбийский нападающий Джон Дуран привлекает к себе все большее внимание благодаря невероятному началу сезона. "Арсенал" обратился к "Астон Вилле" относительно возможного трансфера игрока в зимнее трансферное окно.

Также сообщается, что кроме "канониров" в потенциальном трансфере 20-летнего нападающего также заинтересованы несколько топ-клубов Европы, среди них называют "Барселону" и "Челси". "Астон Вилла" настаивает на том, что Дуран не уйдет из клуба за сумму меньше, чем 90 миллионов евро, то есть 75 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне 20-летний Джон Дуран забил 7 голов в 12 матчах за "Астон Виллу" во всех турнирах. Пять из этих голов Дуран забил, выходя на замену.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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