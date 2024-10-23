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Арсенал Микеля Артеты повторил достижение 17-летней давности в Лиге чемпионов
Канониры повторили достижение 2007 года
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" победил донецкий "Шахтер" со счетом 1:0 в матче третьего тура Лиги чемпионов, повторив свое командное достижение 2007 года в Лиге чемпионов.
Лондонский "Арсенал" под руководством Микеля Артеты провел три сухих поединка подряд в Лиге чемпионов, что произошло впервые с ноября 2007 года, когда команду еще тренировал легендарный Арсен Венгер. Всего в последних шести матчах группового этапа Лиги чемпионов "канониры" пропустили лишь один гол.
Отметим, что "Арсенал" на данный момент набрал семь очков в трех матчах Лиги чемпионов этого сезона и занимает четвертое место в общей таблице.
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