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Экс-игрок сборной Франции перейдет в Лидс
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Даниэля Фарке осталась без игроков в центре полузащиты после травм Итана Ампаду и Ильи Груева. "Лидс" был вынужден обратить свое внимание в сторону свободных агентов, которые могли бы решить проблему команды на этой позиции.
Сообщается, что английский клуб подпишет контракт с экс-игроком "Вольфсбурга" и "Сент-Этьена" Жозуа Гилавоги. Опорник летом покинул "Майнц", которому помог спастись от вылета по итогам прошлой кампании. Официальное заявление о переходе 34-летнего игрока в "Лидс" будет сделано позже.
⚪️✍???? Josuha Guilavogui has signed his contract to join Leeds United as free agent, deal completed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2024
Official statement to follow. pic.twitter.com/vblbjYva6Y
Добавим, что в прошлом сезоне Жозуа Гилавоги провел 12 матчей и отметился одной результативной передачей.
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