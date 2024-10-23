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Экс-игрок сборной Франции перейдет в Лидс

Англия
Обновлено

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Экс-игрок сборной Франции перейдет в Лидс

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Команда Даниэля Фарке осталась без игроков в центре полузащиты после травм Итана Ампаду и Ильи Груева. "Лидс" был вынужден обратить свое внимание в сторону свободных агентов, которые могли бы решить проблему команды на этой позиции.

Сообщается, что английский клуб подпишет контракт с экс-игроком "Вольфсбурга" и "Сент-Этьена" Жозуа Гилавоги. Опорник летом покинул "Майнц", которому помог спастись от вылета по итогам прошлой кампании. Официальное заявление о переходе 34-летнего игрока в "Лидс" будет сделано позже.

Добавим, что в прошлом сезоне Жозуа Гилавоги провел 12 матчей и отметился одной результативной передачей.

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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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