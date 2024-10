Экс-игрок сборной Франции перейдет в Лидс

Команда Даниэля Фарке осталась без игроков в центре полузащиты после травм Итана Ампаду и Ильи Груева. "Лидс" был вынужден обратить свое внимание в сторону свободных агентов, которые могли бы решить проблему команды на этой позиции.

Сообщается, что английский клуб подпишет контракт с экс-игроком "Вольфсбурга" и "Сент-Этьена" Жозуа Гилавоги. Опорник летом покинул "Майнц", которому помог спастись от вылета по итогам прошлой кампании. Официальное заявление о переходе 34-летнего игрока в "Лидс" будет сделано позже.

⚪️✍???? Josuha Guilavogui has signed his contract to join Leeds United as free agent, deal completed.



Official statement to follow. pic.twitter.com/vblbjYva6Y