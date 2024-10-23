  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити уже определился с заменой для своего капитана
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити уже определился с заменой для своего капитана

Англия

Горожане готовы побороться с Реалом за правого защитника

Манчестер Сити уже определился с заменой для своего капитана

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" определился со своей следующей целью. "Горожане" хотят подписать правого защитника "Тоттенхэма" на смену своему капитану. Клуб готов вести борьбу с мадридским "Реалом" за трансфер 25-летнего испанца.

Читайте такжеАстон Вилла не отпустит своего нападающего меньше чем за 75 миллионов фунтов стерлингов

"Манчестер Сити" готов продать своего 34-летнего капитана команды Кайла Уокера следующим летом. Клуб уже нашел потенциальную замену на позицию правого защитника — 25-летний Педро Порро из "Тоттенхэма". Известно, что "Реал Мадрид" также имеет Педро Порро в своем списке целей. "Шпоры" установили цену на своего игрока в размере 80 миллионов фунтов стерлингов.

25-летний испанец является ключевым игроком команды Анге Постекоглу на позиции правого крайнего защитника. В этом сезоне Педро Порро сыграл в восьми матчах за "Тоттенхэм" в АПЛ, отметившись одним забитым мячом.

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок сборной Франции перейдет в Лидс
yellow-arrow
Арсенал Микеля Артеты повторил достижение 17-летней давности в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Астон Вилла не отпустит своего нападающего меньше чем за 75 миллионов фунтов стерлингов
Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Педро Порро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости