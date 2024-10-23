Манчестер Сити уже определился с заменой для своего капитана

"Манчестер Сити" определился со своей следующей целью. "Горожане" хотят подписать правого защитника "Тоттенхэма" на смену своему капитану. Клуб готов вести борьбу с мадридским "Реалом" за трансфер 25-летнего испанца.

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"Манчестер Сити" готов продать своего 34-летнего капитана команды Кайла Уокера следующим летом. Клуб уже нашел потенциальную замену на позицию правого защитника — 25-летний Педро Порро из "Тоттенхэма". Известно, что "Реал Мадрид" также имеет Педро Порро в своем списке целей. "Шпоры" установили цену на своего игрока в размере 80 миллионов фунтов стерлингов.

25-летний испанец является ключевым игроком команды Анге Постекоглу на позиции правого крайнего защитника. В этом сезоне Педро Порро сыграл в восьми матчах за "Тоттенхэм" в АПЛ, отметившись одним забитым мячом.