Ливерпуль проявляет интерес к полузащитнику мадридского Атлетико

Летом Арне Слот пытался приобрести Мартина Субименди из "Реал Сосьедада", однако игрок решил остаться в Испании. Решение "Ливерпуля" не подписывать альтернативу с тех пор принесло свои дивиденды: сначала Райан Гравенберх, а затем Кертис Джонс показали, что они более чем способны занять постоянное место в опорной зоне. Впрочем, "красные" все же настроены усилить эту позицию.

По информации Fichajes, "Ливерпуль" проявляет интерес к Пабло Барриосу из "Атлетико". Мадридский клуб, зная, что 21-летний полузащитник является ключевым игроком для развития команды, не намерен отпускать его так просто. Известно, что любые переговоры начнутся с базовой цены в 50 млн евро - цифры, которая отражает важность молодого игрока в планах Эль Чоло. Его умение управлять темпом игры, а также тактический ум позволили Симеоне доверять ему как одному из своих протеже. Кроме того, "матрасники" работают над продлением контракта с игроком, стремясь обеспечить его постоянное пребывание в команде и таким образом не позволить европейским грандам соблазнить его большими предложениями.

Добавим, что Пабло Барриос в этом сезоне провел 6 матчей и отметился результативной передачей.