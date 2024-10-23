Тренер Арсенала после матча с Шахтёром сообщил о состоянии травмированных игроков и новых травмах

Тренер лондонского "Арсенала" после матча Лиги Чемпионов с "Шахтёром" сообщил об состоянии травмированных игроков.

Полузащитник "Арсенала" Сака под вопросом на матч с мерсисайдцами. У тренера нет информации о его состоянии.

Посмотрим. У нас еще есть несколько дней. Я не знаю. Он пока не смог тренироваться, так что это маловероятно [что он сыграет против "Ливерпуля"]. – Микель Артета.

Также неизвестна степень повреждения новичка "Арсенала" Рикардо Калафиори. Игрока заменили на 72 минуте после его просьбы. По словам The Athletic, он хромал, показывая на скамейку запасных, что его нужно заменить.

Он что-то почувствовал. Я не знаю, насколько серьёзно. Это не очень хорошая новость , — сказал Артета.

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Испанский тренер рассказал, что заменил Бена Уайта из-за жёлтой карточки, а не травмы.

Бен, это было моё решение — убрать его. У него была жёлтая карточка. В последнее время мы часто играли вдесятером, и у них было много игроков на той половине поля, много атакующих игроков, и это было разумно, - сказал главный тренер "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" в матче Лиги Чемпионов обыграл донецкий "Шахтёр" со счётом 1:0 и набрал в таблице 7 очков. Видеообзор поединка смотрите на нашем сайте.

Следующий матч у "канониров" - домашний с лидером турнирной таблицы "Ливерпулем". Поединок состоится 27 октября в 18:30 по киевскому времени.