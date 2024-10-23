Линекер: Я уверен, что Ливерпуль предложит Тренту новый контракт

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер уверен, что правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд продолжит сотрудничество со своим клубом.

"Все свои амбиции Трент может реализовать в "Ливерпуле". Мне кажется, его не собираются отпускать. Если бы он был не нужен руководству, его могли продать еще в прошлом году. Я уверен, что Тренту предложат новый контракт с улучшенными условиями", - сказал Линекер.