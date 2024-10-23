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Линекер: Я уверен, что Ливерпуль предложит Тренту новый контракт

Англия

Гари поделился своими мыслями

Линекер: Я уверен, что Ливерпуль предложит Тренту новый контракт

Planet Football

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Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер уверен, что правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд продолжит сотрудничество со своим клубом.

"Все свои амбиции Трент может реализовать в "Ливерпуле". Мне кажется, его не собираются отпускать. Если бы он был не нужен руководству, его могли продать еще в прошлом году. Я уверен, что Тренту предложат новый контракт с улучшенными условиями", - сказал Линекер.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне защитник сыграл 10 игр, в которых отдал две голевые передачи.

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Гари Линекер Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Football365
Опубликовал: Екатерина Власова
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