Футбольная ассоциация Англии (ФА) оштрафовала "Тоттенхэм" на 20 000 фунтов стерлингов за инцидент, произошедший во время матча Премьер-лиги против "Вест Хэма".

Оба клуба были обвинены в неспособности контролировать своих игроков во время игры, которая завершилась победой "шпор" со счетом 4:1. "Тоттенхэм" признал вину и согласился оплатить штраф за драку, которая произошла между футболистами.

Напомним, что стычка произошла после того, как Мохаммед Кудус ударил ногой Мики ван де Вена, а затем толкнул Папе Матара Сарра.

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