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"Он обладал всеми необходимыми качествами". Легендарный защитник Арсенала назвал самого сложного соперника в своей карьере

Англия

Он действительно был необычайным игроком

"Он обладал всеми необходимыми качествами". Легендарный защитник Арсенала назвал самого сложного соперника в своей карьере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный защитник "Арсенала" Лорен, который был ключевым игроком "непобедимой" команды Арсена Венгера в сезоне 2003/04 назвал самого сложного соперника в своей карьере, против которого ему приходилось когда-либо противостоять.

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Бывший защитник сборной Камеруна и "Арсенала" встречался на футбольном поле против таких звезд, как Криштиану Роналду и Арьен Роббен, но он выделил талант Райана Гиггза, назвав его лучшим игроком, против которого ему приходилось играть.

"Райан Гиггз был чрезвычайным игроком. Он был лучше Роналду или Роббена. Он был фантастическим и очень умным игроком, который всегда контролировал мяч. Он обладал всеми необходимыми качествами", — сказал Лорен в подкасте Italian Football Podcast.

"Я всегда говорю, что один из лучших матчей, в котором я участвовал, играя за "Арсенал", был выездной поединок против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" в 2002 году, когда мы выиграли золотой дубль".

Напомним, что Лорен дважды становился чемпионом Англии и трижды выигрывал Кубок Англии в составе "Арсенала". В общей сложности он провел 241 матч за лондонский клуб.

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Райан Гиггз Лорен
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Источник:
The Italian Football Podcast
Опубликовал: Андрей Журба
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