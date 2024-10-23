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Ключевой игрок Арсенала может вернуться к игре с Ливерпулем

Англия

Важное обновление по травмированному лидеру команды

Ключевой игрок Арсенала может вернуться к игре с Ливерпулем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Известно, что "Арсенал" не исключает возможности того, что Букайо Сака сможет успеть восстановиться от повреждения и принять участие в матче против "Ливерпуля", который состоится в это воскресенье, 27 октября.

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После победы над донецким "Шахтером" (1:0) в Лиге чемпионов главный тренер "Арсенала" Микель Артета сказал, что вряд ли Букайо Сака будет готов сыграть против "Ливерпуля" из-за травмы подколенного сухожилия, которую он получил во время матча за сборную Англии. Однако есть уверенность, что Сака попытается успеть восстановиться к следующему матчу. Медицинский персонал "Арсенала" уверен, что травма не является серьезной.

Напомним, что в этом сезоне Букайо Сака является самым результативным игроком "Арсенала", забив два гола и отдав семь голевых передач в семи матчах чемпионата Англии.

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Арсенал (Лондон) Букайо Сака
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Андрей Журба
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