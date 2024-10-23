Вингер Манчестер Юнайтед строит роскошный дом с полем для гольфа

Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд строит роскошный дом, который будет включать пять спален, два бассейна, игровую комнату и собственное поле для гольфа.

На строительство этого проекта Рэшфорд уже потратил более 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но строительные работы еще не завершены.

Стоимость только ежегодного ухода за полем для гольфа оценивается в 150 тысяч фунтов.