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Ливерпуль продолжает следить за суперзвездой Наполи

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Будущее игрока пока под вопросом

Ливерпуль продолжает следить за суперзвездой Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" продолжает следить за суперзвездой "Наполи" 23-летним Хвичей Кварацхелией, но грузинский вингер не является приоритетной целью для Арне Слота. "Ливерпуль" все еще находится в поиске нового нападающего.

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Как известно, 23-летний Хвича Кварацхелия на данный момент отказывается продлевать контракт с "Наполи" из-за значительной разницы между требованиями игрока и финансовыми возможностями неаполитанцев. Но клуб уверен, что им удастся прийти к согласию, несмотря на интерес к вингеру со стороны "Ливерпуля", "ПСЖ" и "Барселоны", которые активно следят за ситуацией.

Помимо Хвичи Кварацхелии, в списке "Ливерпуля" находятся и другие игроки: звезда "Реал Сосьедада" Такефуса Кубо, Карим Адейеми из "Боруссии Дортмунд" и форвард мюнхенской "Баварии" Лерой Сане.

В этом сезоне Хвича Кварацхелия забил четыре гола и отдал две результативные передачи в восьми матчах Серии А.

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Ливерпуль Наполи Хвича Кварацхелия
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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