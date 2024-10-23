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Ливерпуль продолжает следить за суперзвездой Наполи
Будущее игрока пока под вопросом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" продолжает следить за суперзвездой "Наполи" 23-летним Хвичей Кварацхелией, но грузинский вингер не является приоритетной целью для Арне Слота. "Ливерпуль" все еще находится в поиске нового нападающего.
Как известно, 23-летний Хвича Кварацхелия на данный момент отказывается продлевать контракт с "Наполи" из-за значительной разницы между требованиями игрока и финансовыми возможностями неаполитанцев. Но клуб уверен, что им удастся прийти к согласию, несмотря на интерес к вингеру со стороны "Ливерпуля", "ПСЖ" и "Барселоны", которые активно следят за ситуацией.
Помимо Хвичи Кварацхелии, в списке "Ливерпуля" находятся и другие игроки: звезда "Реал Сосьедада" Такефуса Кубо, Карим Адейеми из "Боруссии Дортмунд" и форвард мюнхенской "Баварии" Лерой Сане.
В этом сезоне Хвича Кварацхелия забил четыре гола и отдал две результативные передачи в восьми матчах Серии А.
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