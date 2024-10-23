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Лидс официально объявил о подписании экс-игрока сборной Франции
Игрок перешел в клуб на правах свободного агента
Фото - Leeds United - leedsunited.com
"Лидс Юнайтед" на своем сайте и в соцсетях официально объявил о подписании экс-игрока сборной Франции 34-летнего Жозуа Гилавоги.
Бывший игрок "Вольфсбурга" и "Сент-Этьена" Жозуа Гилавоги присоединился к "Лидсу" на правах свободного агента. Его контракт с английским клубом будет рассчитан до конца этого сезона. Предыдущим местом работы француза был "Майнц", летом опорный полузащитник покинул немецкую команду.
Гилавоги начал свою карьеру во французском "Сент-Этьене", проведя за этот клуб более 100 матчей. Он помог команде выиграть Кубок французской лиги в сезоне 2012/13. В 2013 году Гилавоги получил свой первый вызов в ряды национальной сборной Франции, сыграв в семи матчах за "Ле Бле".
✍️ #LUFC is pleased to confirm the signing of Josuha Guilavogui on a contract until the end of the 2024/25 season— Leeds United (@LUFC) October 23, 2024
???? @JossGuilavogui pic.twitter.com/bWD45FaTtp— Leeds United (@LUFC) October 23, 2024
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