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Лидс официально объявил о подписании экс-игрока сборной Франции

Англия

Игрок перешел в клуб на правах свободного агента

Лидс официально объявил о подписании экс-игрока сборной Франции

Фото - Leeds United - leedsunited.com

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"Лидс Юнайтед" на своем сайте и в соцсетях официально объявил о подписании экс-игрока сборной Франции 34-летнего Жозуа Гилавоги.

Бывший игрок "Вольфсбурга" и "Сент-Этьена" Жозуа Гилавоги присоединился к "Лидсу" на правах свободного агента. Его контракт с английским клубом будет рассчитан до конца этого сезона. Предыдущим местом работы француза был "Майнц", летом опорный полузащитник покинул немецкую команду.

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Гилавоги начал свою карьеру во французском "Сент-Этьене", проведя за этот клуб более 100 матчей. Он помог команде выиграть Кубок французской лиги в сезоне 2012/13. В 2013 году Гилавоги получил свой первый вызов в ряды национальной сборной Франции, сыграв в семи матчах за "Ле Бле".

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Источник:
Leeds United
Опубликовал: Андрей Журба
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