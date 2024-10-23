Артета призвал болельщиков прийти в воскресенье максимально заряженными на матч с Ливерпулем

Тренер "Арсенала" Микель Артета призвал болельщиков в воскресенье 27 октября прийти максимально заряженными на матч с "Ливерпулем".

Мы начинаем готовиться [к воскресенью], и стадион должен быть полон болельщиков против "Ливерпуля", чтобы они отдали нам всю возможную энергию, - сказал Артета.

"Арсенал" в данный момент занимает 3 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 8 матчах. "Канониры" проиграли "Борнмуту" и сыграли вничью с "Брайтоном" и "Манчестер Сити".

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"Ливерпуль" же лидирует в таблице, набрав 21 очко и опережает "Манчестер Сити" на 1 балл. Команда Арне Слота проиграла домашний матч "Ноттингем Форесту".

Матч "Арсенал – Ливерпуль" состоится 27 октября в 18:30 по киевскому времени.