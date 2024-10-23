Капитан Астон Виллы – про Эмери: Его решительность и целеустремлённость не имеют себе равных

Футболист сборной Шотландии и капитан "Астон Виллы" Джон Макгинн рассказал о тренере клуба Унаи Эмери.

24 октября будет 2 года как Эмери возглавил английский клуб.

По словам МакГинна место испанского тренера в истории "Виллы" обеспечено.

Что бы ни случилось до сих пор и когда бы он ни ушёл — мы надеемся, что это никогда не произойдёт, — он, безусловно, войдёт в историю как один из величайших менеджеров нашего клуба, — сказал Макгинн.

По словам капитана, Эмери был недоволен формой команды в начале сезона. Тренер сконцентрировался на своей работе

Он просто постоянно концентрирует всю свою энергию. Он не даёт нам сбавлять темп, чтобы мы могли использовать всю свою энергию и энтузиазм, а также волнение, которое мы испытываем. Его решительность и целеустремлённость не имеют себе равных, — добавил полузащитник сборной Шотландии.

Унаи Эмери заменил в клубе Стивена Джеррарда. Испанский специалист в своём первом сезоне дошёл с "Астон Виллой" до полуфинала Лиги Конференций, в котором его клуб проиграл будущему победителю турнира "Олимпиакосу".

Также Эмери занял 4 место в АПЛ, обогнав "Тоттенхэм" на 2 очка. Это позволило команде квалифицироваться в групповой этап Лиги в Лиге Чемпионов.