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Гвардиола: В футболе ты либо побеждаешь, либо тебя увольняют

Англия

Специалист поделился своими мыслями

Гвардиола: В футболе ты либо побеждаешь, либо тебя увольняют

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола откровенно высказался о своем длительном пребывании на посту главного тренера команды.

"Когда ты девять лет работаешь в одном клубе, ты становишься самым старшим. В футболе, если ты не выигрываешь, или не идешь как Юрген Клопп, когда ты не побеждаешь, тебя меняют. Так устроен наш мир.

Ответ прост: я все еще здесь, потому что мы побеждаем. Иначе меня бы здесь не было - даже при том уважении и доверии, которое у нас есть с руководством.

Меня бы здесь не было. В этом деле надо выигрывать. Это единственная работа, где люди отчаянно требуют уволить вас", - сказал тренер.

Напомним, что поединок "Манчестер Сити" - "Спарта" в рамках третьего тура Лиги чемпионов состоится 23 октября в 22:00 по Киеву.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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