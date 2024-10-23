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Гвардиола: В футболе ты либо побеждаешь, либо тебя увольняют
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола откровенно высказался о своем длительном пребывании на посту главного тренера команды.
"Когда ты девять лет работаешь в одном клубе, ты становишься самым старшим. В футболе, если ты не выигрываешь, или не идешь как Юрген Клопп, когда ты не побеждаешь, тебя меняют. Так устроен наш мир.
Ответ прост: я все еще здесь, потому что мы побеждаем. Иначе меня бы здесь не было - даже при том уважении и доверии, которое у нас есть с руководством.
Меня бы здесь не было. В этом деле надо выигрывать. Это единственная работа, где люди отчаянно требуют уволить вас", - сказал тренер.
Напомним, что поединок "Манчестер Сити" - "Спарта" в рамках третьего тура Лиги чемпионов состоится 23 октября в 22:00 по Киеву.
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