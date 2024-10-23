Гвардиола: В футболе ты либо побеждаешь, либо тебя увольняют

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола откровенно высказался о своем длительном пребывании на посту главного тренера команды.

"Когда ты девять лет работаешь в одном клубе, ты становишься самым старшим. В футболе, если ты не выигрываешь, или не идешь как Юрген Клопп, когда ты не побеждаешь, тебя меняют. Так устроен наш мир.

Ответ прост: я все еще здесь, потому что мы побеждаем. Иначе меня бы здесь не было - даже при том уважении и доверии, которое у нас есть с руководством.

Меня бы здесь не было. В этом деле надо выигрывать. Это единственная работа, где люди отчаянно требуют уволить вас", - сказал тренер.