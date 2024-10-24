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Мощное начало. Арне Слот установил очередное достижение во главе Ливерпуля

Англия

Кто бы мог представить, что нидерландец будет иметь такое начало на Туманном Альбионе

Мощное начало. Арне Слот установил очередное достижение во главе Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Ливерпуль" на выезде переиграл "РБ Лейпциг" с минимальным счетом 1:0. Этот положительный результат "красных" помог установить интересное достижение для главного тренера команды.

Как сообщает Opta, Арне Слот стал первым менеджером, который выиграл 11 из 12 первых матчей во всех соревнованиях в истории английского высшего дивизиона. Кроме вышеупомянутого "Лейпцига", мерсисайдский клуб под его руководством также выигрывал у "Челси", "Кристал Пэлес", "Болоньи", "Вулверхэмптона", "Вест Хэма", "Борнмута", "Милана", "МЮ", "Брентфорда" и "Ипсвича". Единственное поражение за это время "красным" нанес "Ноттингем Форест".

Добавим, что следующий матч "Ливерпуль" проведет в АПЛ 27 октября на выезде против "Арсенала".

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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Гресь
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