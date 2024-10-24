Мощное начало. Арне Слот установил очередное достижение во главе Ливерпуля

Вчера "Ливерпуль" на выезде переиграл "РБ Лейпциг" с минимальным счетом 1:0. Этот положительный результат "красных" помог установить интересное достижение для главного тренера команды.

Как сообщает Opta, Арне Слот стал первым менеджером, который выиграл 11 из 12 первых матчей во всех соревнованиях в истории английского высшего дивизиона. Кроме вышеупомянутого "Лейпцига", мерсисайдский клуб под его руководством также выигрывал у "Челси", "Кристал Пэлес", "Болоньи", "Вулверхэмптона", "Вест Хэма", "Борнмута", "Милана", "МЮ", "Брентфорда" и "Ипсвича". Единственное поражение за это время "красным" нанес "Ноттингем Форест".

Добавим, что следующий матч "Ливерпуль" проведет в АПЛ 27 октября на выезде против "Арсенала".