  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль будет получать более 60 миллионов фунтов стерлингов за сезон благодаря новой спонсорской сделке. Известны детали
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль будет получать более 60 миллионов фунтов стерлингов за сезон благодаря новой спонсорской сделке. Известны детали

Англия

Клуб подпишет контракт с новым производителем формы

Ливерпуль будет получать более 60 миллионов фунтов стерлингов за сезон благодаря новой спонсорской сделке. Известны детали

Фото - Footy Headlines

Новина українською

Известно, что "Ливерпуль" и Adidas объявят о новом спонсорском соглашении в начале 2025 года. С сезона 2025/26 Adidas будет новым официальным техническим партнером мерсисайдского клуба. Известны детали этого соглашения.

Читайте такжеСпустя 13 лет. Adidas вновь станет техническим спонсором Ливерпуля

Сообщается, что новое спонсорское соглашение "Ливерпуля" с Adidas будет приносить клубу более 60 миллионов фунтов стерлингов за сезон, что больше, чем платили Nike (30 миллионов в год). Контракт будет рассчитан на пять сезонов. Как отмечается, соглашение будет включать пункты о продаже товаров, а также его стоимость будет зависеть от выступлений команды. На данный момент немецкая компания занимается разработкой дизайна новых комплектов формы для команды.

Напомним, что действующее соглашение "Ливерпуля" с Nike будет действовать до конца текущего сезона. "Ливерпуль" решил не продлевать контракт и подписал новое выгодное соглашение с Adidas. Уже в третий раз мерсисайдцы будут играть в комплектах формы от Adidas.

Ранее официально стало известно, что Adidas будет новым производителем экипировки для национальной сборной Украины.

По теме
yellow-arrow
Главный тренер сборной Норвегии назвал возможные сроки восстановления Эдегора
yellow-arrow
Топ-клубы АПЛ следят за новой восходящей португальской звездой
yellow-arrow
Арсенал попытается подписать нового нападающего уже зимой
Ливерпуль Adidas
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Footy Headlines
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости