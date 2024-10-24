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Ливерпуль будет получать более 60 миллионов фунтов стерлингов за сезон благодаря новой спонсорской сделке. Известны детали
Клуб подпишет контракт с новым производителем формы
Фото - Footy Headlines
Известно, что "Ливерпуль" и Adidas объявят о новом спонсорском соглашении в начале 2025 года. С сезона 2025/26 Adidas будет новым официальным техническим партнером мерсисайдского клуба. Известны детали этого соглашения.
Сообщается, что новое спонсорское соглашение "Ливерпуля" с Adidas будет приносить клубу более 60 миллионов фунтов стерлингов за сезон, что больше, чем платили Nike (30 миллионов в год). Контракт будет рассчитан на пять сезонов. Как отмечается, соглашение будет включать пункты о продаже товаров, а также его стоимость будет зависеть от выступлений команды. На данный момент немецкая компания занимается разработкой дизайна новых комплектов формы для команды.
Напомним, что действующее соглашение "Ливерпуля" с Nike будет действовать до конца текущего сезона. "Ливерпуль" решил не продлевать контракт и подписал новое выгодное соглашение с Adidas. Уже в третий раз мерсисайдцы будут играть в комплектах формы от Adidas.
Ранее официально стало известно, что Adidas будет новым производителем экипировки для национальной сборной Украины.
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