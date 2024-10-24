Арсенал попытается подписать нового нападающего уже зимой

"Арсенал" рассматривает возможность подписать нового нападающего в январе. "Канониры" продолжают следить за форвардом "Ювентуса" Душаном Влаховичем, как за одним из кандидатов для усиления команды.

Известно, что "Арсенал" очень сильно хотел подписать нового центрального форварда в начале сезона. Существует ощущение, что они будут готовы подождать до следующего лета, чтобы согласовать трансфер Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг". Однако ситуация с контрактом Влаховича в "Ювентусе" привела к тому, что "Арсенал" сместил фокус внимания на сербского нападающего. Похоже, что итальянский клуб не сможет достичь прогресса в переговорах со своим игроком.

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Отметим, что контракт 24-летнего Душана Влаховича с "Ювентусом" рассчитан до 2026 года. В связи с тем, что "Юве" не хочет потерять Влаховича задешево, они могут отпустить нападающего этой зимой. "Арсенал", похоже, готов ускорить возможность его перехода.

В этом сезоне Влахович забил семь голов и отдал одну результативную передачу в 11 матчах за клуб во всех турнирах.