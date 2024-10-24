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Топ-клубы АПЛ следят за новой восходящей португальской звездой

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Талант нападающего сравнивают с Криштиану Роналду

Топ-клубы АПЛ следят за новой восходящей португальской звездой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Топ-клубы АПЛ внимательно следят за новой восходящей португальской звездой. Среди заинтересованных клубов в 17-летнем талантливом вингере лиссабонского "Спортинга" выделяют "Арсенал" и "Челси".

Сообщается, что 17-летний вингер "Спортинга" Жеовани Кенда получил положительные отзывы от скаутов "Арсенала", "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" после нескольких ярких выступлений в этом сезоне. Другие крупные европейские клубы, такие как "Реал Мадрид", "Пари Сен-Жермен" и "Бавария", также следят за молодым нападающим.

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"Спортинг" убежден, что 17-летний Жеовани Кенда стоит огромных денег, поэтому португальский клуб будет требовать только полной выплаты его клаусулы в размере 100 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

В этом сезоне Жеовани Кенда начал играть за основную команду "Спортинга", приняв участие в 13 матчах за клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и одной голевой передачей.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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