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Главный тренер сборной Норвегии назвал возможные сроки восстановления Эдегора
Столе Сольбаккен рассказал планы о возможном вызове лидера команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен рассказал о возможном вызове капитана команды Мартина Эдегора во время следующего международного перерыва.
"Все указывает на то, что его восстановление идет по плану. Он находится на завершающей стадии. Поэтому все зависит от того, в какой форме он будет находиться, но мы имеем обоснованную надежду, что он готов".
Ранее главный тренер "Арсенала" Микель Артета предположил, что Мартин Эдегор сможет вернуться на поле в ноябре, что дарит Столе Сольбаккену надежду вызвать 25-летнего полузащитника на матчи Лиги наций против Словении и Казахстана. Несмотря на это, Артета отметил, что Эдегор, как ожидается, не сыграет против "Ливерпуля" на этих выходных.
Напомним, что 25-летний Мартин Эдегор получил травму лодыжки в начале сентября в матче Лиги наций за сборную Норвегии в игре против Австрии, из-за чего капитан лондонского "Арсенала" пропустил дерби северного Лондона, матч против "Манчестер Сити" и все три поединка "канониров" в Лиге чемпионов.
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