Ньюкасл зимой готов продать своего центрального полузащитника

"Ньюкасл" после великолепного старта немного забуксовал в чемпионате, получив лишь два очка в последних четырех матчах. Несмотря на это, команда Эдди Хау находится на 9-й позиции в Премьер-лиге и рассматривает возможность продажи нескольких своих игроков в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает журналист Экрем Конур, "сороки" готовы выслушать предложения по Джо Виллоку, если поступит солидная цена на него. Полузащитник демонстрировал вспышки блестящей игры, но в последнее время демонстрирует нестабильную форму и в основном выходит со скамейки запасных. Эдди Гау готов избавиться от 25-летнего игрока, использовав деньги с его продажи на усиление состава команды. По данным transfermarkt, стоимость центрального полузащитника составляет 30 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Джо Уиллок провел 8 матчей, где отметился голом и результативной передачей.