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Тим Шервуд: Ливерпуль уже не сможет удержать своего ключевого игрока

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Арне Слот останется без важного игрока команды

Тим Шервуд: Ливерпуль уже не сможет удержать своего ключевого игрока

Getty Images / Global Images Ukraine

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Эксперт Sky Sports и бывший тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд считает, что "Ливерпуль" уже не сможет удержать Трента Александра-Арнольда, который может оказаться в мадридском "Реале". Однако Шервуд уверен, что Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк находятся в другой ситуации.

"Я все же думаю, что "Ливерпуль" не сможет удержать Трента Александра-Арнольда, я думаю, что он уйдет. Если к вам обращается "Реал Мадрид"... Он выиграл все возможные трофеи с этим клубом, проведя несколько великолепных сезонов, но нет никаких шансов, что они смогут его сейчас удержать в команде", — считает Шервуд.

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Как известно, контракты Трента Александра-Арнольда, Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха с "Ливерпулем" заканчиваются в конце сезона 2024/25. Клуб работает над продлением соглашений со своими ключевым игроками, но считается, что Александер-Арнольд все же покинет команду.

"Мы говорим о трех лучших игроках команды, которые стремятся выигрывать трофеи. Они не хотят просто бороться за место в Лиге чемпионов. Они все хотят выигрывать, поэтому это невероятное начало сезона может только помочь клубу".

"Что касается Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха, то они находятся в совершенно другой ситуации, потому что я не уверен, что они смогут найти команду лучше, чем "Ливерпуль", — уверен эксперт.

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Ливерпуль Мохамед Салах Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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