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Травма конкурента Зинченко в Арсенале оказалась не слишком серьезной

Англия

В клубе могут вздохнуть с облегчением

Травма конкурента Зинченко в Арсенале оказалась не слишком серьезной

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сообщается, что повреждение 22-летнего Риккардо Калафиори, которое игрок получил в матче Лиги чемпионов между "Арсеналом" и донецким "Шахтером", не является слишком серьезным.

Левоногий защитник "канониров" Риккардо Калафиори будет отсутствовать лишь в течение нескольких недель после незначительного повреждения медиальной коллатеральной связки колена. Футболист "Арсенала" и сборной Италии покинул поле на 72-й минуте матча против "Шахтера" после того, как не смог продолжить игру.

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Ранее Микель Артета отметил, что травма Калафиори вызывает беспокойство, игрок "что-то почувствовал" после инцидента и попросил замену. Новичок "Арсенала" в этом сезоне принял участие в 10 матчах за клуб во всех турнирах, играя на позиции Александра Зинченко, и даже успел забить один гол.

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Арсенал (Лондон) Риккардо Калафиори
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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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