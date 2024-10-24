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Травма конкурента Зинченко в Арсенале оказалась не слишком серьезной
В клубе могут вздохнуть с облегчением
Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что повреждение 22-летнего Риккардо Калафиори, которое игрок получил в матче Лиги чемпионов между "Арсеналом" и донецким "Шахтером", не является слишком серьезным.
Левоногий защитник "канониров" Риккардо Калафиори будет отсутствовать лишь в течение нескольких недель после незначительного повреждения медиальной коллатеральной связки колена. Футболист "Арсенала" и сборной Италии покинул поле на 72-й минуте матча против "Шахтера" после того, как не смог продолжить игру.
Ранее Микель Артета отметил, что травма Калафиори вызывает беспокойство, игрок "что-то почувствовал" после инцидента и попросил замену. Новичок "Арсенала" в этом сезоне принял участие в 10 матчах за клуб во всех турнирах, играя на позиции Александра Зинченко, и даже успел забить один гол.
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