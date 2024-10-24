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Моуринью: если Ман Сити накажут - надеюсь, Ман Юнайтед вручит мне медаль и выплатит бонус

Англия

Нельзя исключать и такое

Моуринью: если Ман Сити накажут - надеюсь, Ман Юнайтед вручит мне медаль и выплатит бонус

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жозе Моуринью не оставил надежды выиграть титул английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед".

Перед матчем со своей бывшей командой в Лиге Европы наставник "Фенербахче" заявил, что манкунианцы все еще могут стать чемпионами Англии 2018 года, если "Манчестер Сити" будет признан виновным в нарушении финансовых правил лиги и лишен титулов.

"Я думаю, что у "МЮ" еще есть шанс выиграть лигу того сезона, если "Сити" накажут.

В таком случае я надеюсь, что они (руководство "Юнайтед" - прим.) вручат мне медаль и выплатят бонус", — сказал Моуринью.

Напомним, Моуринью вывел "Манчестер Юнайтед" на второе место в сезоне 2017–18, отстав на 19 очков от лидера турнирной таблицы "Манчестер Сити". Впоследствии "горожане" были обвинены в предоставлении вводящей в заблуждение информации о своих финансах в период с 2009 по 2018 год после того, как в 2008 году его купила правящая семья Абу-Даби.

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Фенербахче (Стамбул) АПЛ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью
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Источник:
AP News
Опубликовал: Александр Бураков
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