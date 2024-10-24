Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуринью: если Ман Сити накажут - надеюсь, Ман Юнайтед вручит мне медаль и выплатит бонус
Нельзя исключать и такое
Getty Images/Global Images Ukraine
Жозе Моуринью не оставил надежды выиграть титул английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед".
Перед матчем со своей бывшей командой в Лиге Европы наставник "Фенербахче" заявил, что манкунианцы все еще могут стать чемпионами Англии 2018 года, если "Манчестер Сити" будет признан виновным в нарушении финансовых правил лиги и лишен титулов.
"Я думаю, что у "МЮ" еще есть шанс выиграть лигу того сезона, если "Сити" накажут.
В таком случае я надеюсь, что они (руководство "Юнайтед" - прим.) вручат мне медаль и выплатят бонус", — сказал Моуринью.
Напомним, Моуринью вывел "Манчестер Юнайтед" на второе место в сезоне 2017–18, отстав на 19 очков от лидера турнирной таблицы "Манчестер Сити". Впоследствии "горожане" были обвинены в предоставлении вводящей в заблуждение информации о своих финансах в период с 2009 по 2018 год после того, как в 2008 году его купила правящая семья Абу-Даби.
Популярное сейчас
- Рома – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.10.2024
- Пьянич: Надеюсь, ФИФА завтра же вернет Россию на международные соревнования
- Фьюри рассказал о страшной трагедии в семье перед первым поединком против Усика
- Неделя топ-матчей: Динамо – Шахтер, Реал – Барса и не только. Расписание футбола на 21 – 27 октября
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО