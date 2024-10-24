"Я думаю, что Микелю Артете по силам выиграть АПЛ". Экс-игрок Арсенала верит в успех клуба

Бывший игрок "Арсенала" Томаш Росицки верит в успех клуба в АПЛ под руководством Микеля Артеты.

"Я думаю, что Микелю Артете по силам выиграть АПЛ с "Арсеналом". Я желаю ему и команде всего наилучшего. Я очень надеюсь, что они смогут это сделать. Для этого им нужно это доказать на поле, показывая свою лучшую игру от матча к матчу".

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Вспоминая времена своей игровой карьеры, нынешний спортивный директор пражской "Спарты" отметил желание Артеты стать тренером, когда они вдвоем выступали за лондонский клуб.

"Когда мы еще играли вместе с ним за "Арсенал", он уже готовился к следующему шагу в своей карьере, он посещал курсы, чтобы получить тренерскую лицензию. Он обладал всеми необходимыми лидерскими качествами".

"I think Mikel and Arsenal have what it takes to win the Premier League."



Tomáš Rosický joins @Becky_Ives_ to discuss life as a sporting director and whether Arsenal can get over the line against Man City ????



???? @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/hZRFwL7mZH — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 23, 2024

Напомним, что лондонский "Арсенал" под руководством Артеты на данный момент занимает третью строчку в АПЛ, набрав 17 очков после первых восьми туров.