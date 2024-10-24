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"Я думаю, что Микелю Артете по силам выиграть АПЛ". Экс-игрок Арсенала верит в успех клуба

Англия

Легендарный полузащитник пожелал удачи канонирам

"Я думаю, что Микелю Артете по силам выиграть АПЛ". Экс-игрок Арсенала верит в успех клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок "Арсенала" Томаш Росицки верит в успех клуба в АПЛ под руководством Микеля Артеты.

"Я думаю, что Микелю Артете по силам выиграть АПЛ с "Арсеналом". Я желаю ему и команде всего наилучшего. Я очень надеюсь, что они смогут это сделать. Для этого им нужно это доказать на поле, показывая свою лучшую игру от матча к матчу".

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Вспоминая времена своей игровой карьеры, нынешний спортивный директор пражской "Спарты" отметил желание Артеты стать тренером, когда они вдвоем выступали за лондонский клуб.

"Когда мы еще играли вместе с ним за "Арсенал", он уже готовился к следующему шагу в своей карьере, он посещал курсы, чтобы получить тренерскую лицензию. Он обладал всеми необходимыми лидерскими качествами".

Напомним, что лондонский "Арсенал" под руководством Артеты на данный момент занимает третью строчку в АПЛ, набрав 17 очков после первых восьми туров.

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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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