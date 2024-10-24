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Главный тренер Брайтона рассказал о состоянии здоровья лучшего бомбардира команды

Англия

Нападающий продолжает восстанавливаться после повреждения

Главный тренер Брайтона рассказал о состоянии здоровья лучшего бомбардира команды

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер рассказал о состоянии здоровья лучшего бомбардира команды Дэнни Уэлбека. 33-летний форвард получил незначительное повреждение спины в последней игре "чаек" против "Ньюкасла" (0:1).

"Пока что рано говорить, сможет ли Дэнни сыграть в следующем матче или нет. У него повреждение нерва. Он проведет тренировку с командой, и тогда мы будем готовы принять правильное решение", — заявил Хюрцелер.

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Напомним, что Дэнни Уэлбек покинул футбольное поле на 81-й минуте матча против "Ньюкасла" из-за травмы. Следующая игра "Брайтона" состоится в субботу, 26 октября. Подопечные 31-летнего Фабиана Хюрцелера сыграют дома против "Вулверхэмптона".

В этом сезоне Дэнни Уэлбек забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в 8 матчах за "Брайтон" в АПЛ.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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