Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Брайтона рассказал о состоянии здоровья лучшего бомбардира команды
Нападающий продолжает восстанавливаться после повреждения
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер рассказал о состоянии здоровья лучшего бомбардира команды Дэнни Уэлбека. 33-летний форвард получил незначительное повреждение спины в последней игре "чаек" против "Ньюкасла" (0:1).
"Пока что рано говорить, сможет ли Дэнни сыграть в следующем матче или нет. У него повреждение нерва. Он проведет тренировку с командой, и тогда мы будем готовы принять правильное решение", — заявил Хюрцелер.
Напомним, что Дэнни Уэлбек покинул футбольное поле на 81-й минуте матча против "Ньюкасла" из-за травмы. Следующая игра "Брайтона" состоится в субботу, 26 октября. Подопечные 31-летнего Фабиана Хюрцелера сыграют дома против "Вулверхэмптона".
В этом сезоне Дэнни Уэлбек забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в 8 матчах за "Брайтон" в АПЛ.
Популярное сейчас
- Ворскла официально получила нового-старого тренера
- Рома – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.10.2024
- Пьянич: Надеюсь, ФИФА завтра же вернет Россию на международные соревнования
- Челси изменил трансферную позицию по Михаилу Мудрику
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО