"Я хотел бы увидеть его в "Арсенале". Бакари Санья призвал своего соотечественника вернуться в Англию

Бывший игрок лондонского "Арсенала" и сборной Франции Бакари Санья заявил, что хочет увидеть возвращение Поля Погба в Англию. 41-летний француз уверен, что "Арсенал" мог бы подписать его соотечественника.

"Чемпионат Англии идеально подходит для Поля Погба. Я хотел бы увидеть его в "Арсенале". Это было бы замечательно. Он имеет опыт игры на самом высоком уровне, а вокруг него будут молодые игроки, он может быть эффективным".

"Арсенал" — молодая, свежая команда. Я могу представить, что Погба будет играть на высоком уровне в футболке "канониров". Его будут любить фанаты, ведь он начнет все с нуля. Погба имеет желание вернуться и снова играть в футбол", — сказал Санья.