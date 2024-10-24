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"Я хотел бы увидеть его в "Арсенале". Бакари Санья призвал своего соотечественника вернуться в Англию
Француз уверен, что этот игрок может вернуться в Англию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок лондонского "Арсенала" и сборной Франции Бакари Санья заявил, что хочет увидеть возвращение Поля Погба в Англию. 41-летний француз уверен, что "Арсенал" мог бы подписать его соотечественника.
"Чемпионат Англии идеально подходит для Поля Погба. Я хотел бы увидеть его в "Арсенале". Это было бы замечательно. Он имеет опыт игры на самом высоком уровне, а вокруг него будут молодые игроки, он может быть эффективным".
"Арсенал" — молодая, свежая команда. Я могу представить, что Погба будет играть на высоком уровне в футболке "канониров". Его будут любить фанаты, ведь он начнет все с нуля. Погба имеет желание вернуться и снова играть в футбол", — сказал Санья.
Напомним, что в начале октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию Поля Погба. 31-летний полузащитник может вернуться на поле в 2025 году.
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