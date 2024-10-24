  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Я хотел бы увидеть его в "Арсенале". Бакари Санья призвал своего соотечественника вернуться в Англию
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я хотел бы увидеть его в "Арсенале". Бакари Санья призвал своего соотечественника вернуться в Англию

Англия

Француз уверен, что этот игрок может вернуться в Англию

"Я хотел бы увидеть его в "Арсенале". Бакари Санья призвал своего соотечественника вернуться в Англию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок лондонского "Арсенала" и сборной Франции Бакари Санья заявил, что хочет увидеть возвращение Поля Погба в Англию. 41-летний француз уверен, что "Арсенал" мог бы подписать его соотечественника.

"Чемпионат Англии идеально подходит для Поля Погба. Я хотел бы увидеть его в "Арсенале". Это было бы замечательно. Он имеет опыт игры на самом высоком уровне, а вокруг него будут молодые игроки, он может быть эффективным".

"Арсенал" — молодая, свежая команда. Я могу представить, что Погба будет играть на высоком уровне в футболке "канониров". Его будут любить фанаты, ведь он начнет все с нуля. Погба имеет желание вернуться и снова играть в футбол", — сказал Санья.

Читайте такжеПогба о дисквалификации за допинг: Я не мошенник

Напомним, что в начале октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию Поля Погба. 31-летний полузащитник может вернуться на поле в 2025 году.

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок Челси назвал тройку лучших защитников АПЛ в этом сезоне
yellow-arrow
Болельщики клубов Премьер-лиги выходят на протесты
yellow-arrow
Шон Дайч рассказал обновленную информацию о травмированных игроках Эвертона
Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Поль Погба
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Metro
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости