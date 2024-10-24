Шон Дайч рассказал обновленную информацию о травмированных игроках Эвертона

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч на сегодняшней пресс-конференции рассказал обновленную информацию о травмированных игроках команды перед матчем с "Фулхэмом", который состоится в эту субботу, 26 октября.

"Джаррад Брентвейт тренировался с командой в течение недели. Он не сыграл в прошлом матче, потому что ему необходимо было дать больше времени не восстановление. Он вместе с Йеспером Линдстремом будет готов к следующему матчу".

"Мы ждем новостей относительно травмы спины Джимми Гарнера, поэтому нам немного придется подождать. Армандо Броя скоро сможет вернуться к тренировкам, а пока он работает индивидуально. Шермити продолжает восстановление после очень странной травмы большого пальца ноги, он будет отсутствовать еще несколько недель", — пояснил Шон Дайч.