Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шон Дайч рассказал обновленную информацию о травмированных игроках Эвертона
Некоторые игроки уже вернулись к тренировкам с командой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч на сегодняшней пресс-конференции рассказал обновленную информацию о травмированных игроках команды перед матчем с "Фулхэмом", который состоится в эту субботу, 26 октября.
"Джаррад Брентвейт тренировался с командой в течение недели. Он не сыграл в прошлом матче, потому что ему необходимо было дать больше времени не восстановление. Он вместе с Йеспером Линдстремом будет готов к следующему матчу".
"Мы ждем новостей относительно травмы спины Джимми Гарнера, поэтому нам немного придется подождать. Армандо Броя скоро сможет вернуться к тренировкам, а пока он работает индивидуально. Шермити продолжает восстановление после очень странной травмы большого пальца ноги, он будет отсутствовать еще несколько недель", — пояснил Шон Дайч.
Fitness updates from the boss ahead of this weekend's clash at home to Fulham. #EVEFUL pic.twitter.com/Kjp82bcNqV— Everton (@Everton) October 24, 2024
Популярное сейчас
- Ворскла официально получила нового-старого тренера
- Рома – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.10.2024
- Громкая месть Барселоны, три пропущенных Трубина, Лунин может сыграть в Эль-Класико. Главные новости за 23-е октября
- И это не Челси. Вацко заявил, что два английских клуба "ведут" Судакова
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО