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Шон Дайч рассказал обновленную информацию о травмированных игроках Эвертона

Англия

Некоторые игроки уже вернулись к тренировкам с командой

Шон Дайч рассказал обновленную информацию о травмированных игроках Эвертона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч на сегодняшней пресс-конференции рассказал обновленную информацию о травмированных игроках команды перед матчем с "Фулхэмом", который состоится в эту субботу, 26 октября.

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"Джаррад Брентвейт тренировался с командой в течение недели. Он не сыграл в прошлом матче, потому что ему необходимо было дать больше времени не восстановление. Он вместе с Йеспером Линдстремом будет готов к следующему матчу".

"Мы ждем новостей относительно травмы спины Джимми Гарнера, поэтому нам немного придется подождать. Армандо Броя скоро сможет вернуться к тренировкам, а пока он работает индивидуально. Шермити продолжает восстановление после очень странной травмы большого пальца ноги, он будет отсутствовать еще несколько недель", — пояснил Шон Дайч.

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Эвертон (Ливерпуль) Шон Дайч Джаррад Брентвейт
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Источник:
Everton FC
Опубликовал: Андрей Журба
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