Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент Дрэгушина: Ни один игрок не доволен, если он мало играет
Флорин Манеа высказался о своем клиенте
фото из свободных источников
Агент защитника Раду Дрэгушина Флорин Манеа рассказал о настроении своего подопечного, который не часто играет в составе "Тоттенхэма".
"Ни один игрок не доволен, если он мало играет..., но он хочет бороться за свое место. Посмотрим, сколько матчей он сыграет, а дальше будет видно, сейчас преждевременно думать о трансфере", - сказал Флорин.
Раду присоединился к "Тоттенхэму" зимой 2024 года из "Дженоа" за 25 млн евро. Футболист в текущем сезоне сыграл 4 матча - 196 минут.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Менеджер Усика выразил искренние соболезнования Фьюри в связи с трагедией в семье
- Рома – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.10.2024
- Пьянич: Надеюсь, ФИФА завтра же вернет Россию на международные соревнования
- Челси изменил трансферную позицию по Михаилу Мудрику
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн