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Агент Дрэгушина: Ни один игрок не доволен, если он мало играет

Англия

Флорин Манеа высказался о своем клиенте

Агент Дрэгушина: Ни один игрок не доволен, если он мало играет

фото из свободных источников

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Агент защитника Раду Дрэгушина Флорин Манеа рассказал о настроении своего подопечного, который не часто играет в составе "Тоттенхэма".

"Ни один игрок не доволен, если он мало играет..., но он хочет бороться за свое место. Посмотрим, сколько матчей он сыграет, а дальше будет видно, сейчас преждевременно думать о трансфере", - сказал Флорин.

Раду присоединился к "Тоттенхэму" зимой 2024 года из "Дженоа" за 25 млн евро. Футболист в текущем сезоне сыграл 4 матча - 196 минут.

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