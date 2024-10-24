Агент Дрэгушина: Ни один игрок не доволен, если он мало играет

Агент защитника Раду Дрэгушина Флорин Манеа рассказал о настроении своего подопечного, который не часто играет в составе "Тоттенхэма".

"Ни один игрок не доволен, если он мало играет..., но он хочет бороться за свое место. Посмотрим, сколько матчей он сыграет, а дальше будет видно, сейчас преждевременно думать о трансфере", - сказал Флорин.

Раду присоединился к "Тоттенхэму" зимой 2024 года из "Дженоа" за 25 млн евро. Футболист в текущем сезоне сыграл 4 матча - 196 минут.