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Болельщики клубов Премьер-лиги выходят на протесты

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В чем дело?

Болельщики клубов Премьер-лиги выходят на протесты

Getty Images / Global Images Ukraine

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Болельщики клубов Премьер-лиги выходят на протесты. Фанаты против стремительного роста цен на билеты на матчи АПЛ.

Как сообщает Ассоциация футбольных болельщиков (FSA) болельщики инициировали кампанию #StopExploitingLoyalty, целью которой является заставить клубы снизить цены на билеты.

Акции протеста запланированы перед предстоящими матчами Премьер-лиги.

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Английская Премьер-лига АПЛ
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Источник:
FSA
Опубликовал: Екатерина Власова
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