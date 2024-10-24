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Болельщики клубов Премьер-лиги выходят на протесты
В чем дело?
Getty Images / Global Images Ukraine
Болельщики клубов Премьер-лиги выходят на протесты. Фанаты против стремительного роста цен на билеты на матчи АПЛ.
Как сообщает Ассоциация футбольных болельщиков (FSA) болельщики инициировали кампанию #StopExploitingLoyalty, целью которой является заставить клубы снизить цены на билеты.
Акции протеста запланированы перед предстоящими матчами Премьер-лиги.
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Источник:FSA
Опубликовал: Екатерина Власова
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