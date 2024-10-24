Экс-игрок Челси назвал тройку лучших защитников АПЛ в этом сезоне

Бывший защитник "Челси" и "Арсенала" Уильям Галлас назвал тройку лучших защитников АПЛ на данный момент.

"Я должен сказать, что Габриэль Магальяеш из "Арсенала" должен быть в тройке лучших защитников АПЛ в этом сезоне. Он не только является отличным защитником, но и забивает очень важные голы. Также я добавил бы Ибраиму Конате из "Ливерпуля" в этот список, он находится в невероятной форме". "Я хотел бы назвать имя Уильяма Салиба, но в последнее время он совершает слишком много ошибок. Сейчас он играет не в лучший футбол, поэтому я не могу сказать, что он один из трех лучших центральных защитников в этом сезоне АПЛ", — отметил 47-летний Галлас.

Добавим, что в последнем матче "Арсенала" в чемпионате Англии против "Борнмута" (2:0) Уильям Салиба заработал красную карточку за срыв опасной атаки. 23-летний французский защитник из-за дисквалификации не сыграет в важной игре против "Ливерпуля", которая состоится в воскресенье, 27 октября.

"Мне придется назвать Йошко Гвардиола третьим. Я знаю, что он играет слева, но на самом деле он великолепный центральный защитник, и я считаю его невероятным игроком", — дополнил Галлас.

Уильям Галлас больше всего известен своими выступлениями в АПЛ за лондонский "Челси" и "Арсенал". Всего он провел 321 игру в чемпионате Англии и считается одним из лучших защитников.