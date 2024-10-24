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Манчестер Юнайтед заинтересовался аргентинским талантом

Англия

Перспективный игрок основного состава

Манчестер Юнайтед заинтересовался аргентинским талантом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" заинтересовался аргентинским талантом.

Английский клуб ищет варианты на левый фланг, поскольку Люк Шоу и Тайрелл Маласия часто травмируются.

По словам Грэмма Бейли, "Манчестер Юнайтед" наблюдает за 21-летним левым защитником из Аргентины Хулио Солерой. Капитан сборной Аргентины до 20 лет и футболист "Лануса".

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Солера дебютировал в 17 лет и уже ключевой игрок основы аргентинского клуба. В этом сезоне Солера сыграл в 34 матчах всех турниров за "Ланус" и отметился двумя голевыми передачами.

Летом 2024 года игрок дебютировал за сборную Аргентины до 23-х лет, за которую сыграл в контрольном матче против Парагвая U-23. Он отыграл 63 минуты и отдал ассист.

TransferMarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Владислав Прийменко
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